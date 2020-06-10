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محافظ الخليل يعلن غلق المساجد والمقاهى للحد من انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة جبرين البكري الليلة، عن إغلاق المساجد والمقاهي والصالات، ومنع إقامة حفلات الأفراح، وبيوت العزاء، في بلدة الظاهرية جنوبًا، عقب الكشف عن 7 إصابات بفيروس "كورونا" في البلدة.

وقال البكري، بعد اجتماع عقد في دار بلدية الظاهرية، إنه تقرر إغلاق المساجد والمقاهي والصالات، ومنع بيوت العزاء وحفلات الأعراس في الظاهرية حتى إشعار آخر.

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وأشار إلى أن هذه القرارات من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، ومنعا لتفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت مساء اليوم، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل.

وأوضحت أن من بين المصابين 4 أطفال، بسبب مخالطتهم مُصابًا أُعلن عنه سابقًا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 661 إصابة.

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