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سلطنة عمان تخفف بعض القيود على الأعمال وتغلق مناطق سياحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن سلطنة عمان ستخفف بشكل أكبر تدابير احتواء فيروس غدا الأربعاء، لتسمح لعدد من الشركات والمتاجر بإعادة فتح أبوابها، لكنها ستغلق بعض المناطق السياحية الشهيرة اعتبارا من يوم السبت وحتى الثالث من يوليو .

 

وقالت الوكالة في تغريدة إن تخفيف السلطنة للتدابير سيشمل عدة أنشطة من الملابس إلى الأثاث.

 

ولن يشمل تخفيف القيود منشآت في منطقة الوادي الكبير الصناعية في محافظة مسقط، وهي منطقة يعيش بها الكثير من العاملين المهاجرين منخفضي الدخل، والتي أغلقت أوائل مايو أيار لمكافحة انتشار الفيروس.

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وقال البيان إنها لن تشمل أيضا المتاجر داخل المراكز التجارية أو في مدينة مطرح التي سبق أيضا إغلاقها.

 

وستغلق السلطنة بضع مناطق شهيرة للترفيه بما في ذلك الجبل الأخضر وجبل شمس ومصيرة ومحافظة ظفار اعتبارا من 13 يونيو حزيران إلى الثالث من يوليو تموز وتحظر أي تجمعات أو أنشطة سياحية في تلك المناطق في تلك الفترة.

 

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