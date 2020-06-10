شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحث جميع أطراف الصراع في ليبيا على إجراء مفاوضات بناءة.

وبحسب بيان أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية على الفور في ليبيا.

وأمس، رحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب- خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة" .

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