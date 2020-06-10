كورونا.. 17 وفاة بالسودان و15 في اليمن

السودان، اليمن / الخليج 365

أعلن السودان، مساء الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصد اليمن 15 حالة وفاة.

وفي السودان، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها سجلت الأحد 185 إصابة بالفيروس، و17 وفاة، و68 حالة تعاف.

وارتفعت حصيلة كورونا في السودان حتى الأحد إلى 6 آلاف 427 إصابة، بينهم 389 وفاة، و2127 متعافيا، بحسب بيان الوزارة التي اعتادت منذ شهر نشر تقديرات رسمية ليست يومية.

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وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورنا (حكومية) في بيان، تسجيل 28 إصابة جديدة و15 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في اليمن إلى 524، بينها 127 وفاة، و23 متعافيا.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكم عن العدد الحقيقي للضحايا‎

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