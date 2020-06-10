تل أبيض.. إصابة 3 من الجيش الوطني السوري إثر تفجير عبوة ناسفة

تل أبيض/ الخليج 365

أصيب 3 عناصر من الجيش الوطني السوري، جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارتهم في مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهابيين، ضمن عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365، الثلاثاء، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة تابعة للجيش الوطني السوري انفجرت في طريق ببلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض.

وأضاف أن الانفجار تسبب في جرح 3 عناصر من الجيش كانوا في السيارة، مشيرا أنه تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة.

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ولفت أن قوات الأمن المحلية بدأت بالتحقيق في الحادث، مشيرا أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط عناصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بالحادث.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.