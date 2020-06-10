بروكسل/ الخليج 365
دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أطراف الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، واستكمال مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو.
وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار، داعيا إلى الالتزام بـ "إعلان القاهرة الذي تم الكشف عنه السبت".
كما طالب البيان بانسحاب كافة القوات الأجنبية، والمرتزقة، والأسلحة التي تشكل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة في حظر استيراد السلاح.
وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر خسائر فادحة، وطردها من العاصمة وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، كما حرر مدينة ترهونة، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابس)، الجمعة.
ونتيجة لتلك الخسائر، اجتمع حفتر والأطراف الداعمة له في العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، أعلن خلاله عبد الفتاح السيسي، بيانا يقترح وقف إطلاق النار، بداية من 8 يونيو/ حزيران الجاري، والالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.