"لا للعنصرية".. رسم لفلويد على الجدار الفاصل بالضفة‎

أيسر العيس/الخليج 365

"لا أستطيع التنفس.. أريد العدالة، لا الأكسجين"، بهذه العبارة المحاذية لصورة الأمريكي جورج فلويد، عبّر رسام فلسطيني عن رفض العنصرية، محاولا التضامن مع المضطهدين في العالم، كما يقول.

الرسام الشاب تقي الدين سباتين (31 سنة)، من مدينة بيت لحم، اختار الجدار الإسرائيلي الفاصل، المقام على أراضي المدينة، لرسم صورة فلويد، فالجدار برأيه يمثل عنوان العنصرية، وواجهة الظلم.

وقال سباتين للأناضول: "رسمت فلويد لتعاطفي مع هذا الشخص الذي مات بطريقة بشعة، لكنها شبيهة بطرق كثيرة قتل بها أشخاص في فلسطين".

وأضاف: "طريقة قتل فلويد، لا تختلف عن طريقة قتل إياد الحلاق (شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة قتل برصاص إسرائيلي قبل أيام) في القدس، وغيره بمناطق الضفة الغربية وغزة".

وتابع سباتين: "رسمت الصورة بحجم الجدار، كي تعكس حجم عنصرية الاحتلال، عبر بنائه الجدار العازل الذي هو مرآة التفرقة والظلم".

وسبق أن رسم فنان مجهول الهوية صورة أخرى للأمريكي فلويد على مقطع آخر للجدار في بيت لحم.

Advertisements

وأسفر مقتل فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي، على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عن ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.

ومنذ مقتله، خرج عشرات الآلاف في مختلف دول العالم، وبالمدن الأمريكية في تظاهرات كبرى متحدين حظر التجول الذي فُرض في أكثر من ولاية.

ومنذ بناء الجدار العازل، عمد العديد من الفنانين الفلسطينيين والأجانب إلى خطّ رسوماتهم على الجدار، تعبيراً عن رفضهم واحتجاجهم على إقامته.

وبدأت إسرائيل ببناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة خلف الجدار، تبلغ حوالي 680 كيلومترا، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم الجدار، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.