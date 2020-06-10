خلال 3 أسابيع.. طائرة إمارتية ثانية تحط في إسرائيل

زين خليل/الخليج 365
حطت مساء الثلاثاء، طائرة إماراتية هي الثانية، في مطار ديفيد بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل، تحمل مساعدات للفلسطينين، وفق إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن طائرة تحمل لأول مرة الشعار الرسمي لدولة الإمارات، حطت في المطار الإسرائيلي.
وأضافت أن على متن الطائرة مساعدات طبية للفلسطينين تتعلق بمستلزمات مكافحة فيروس كورونا.
والثلاثاء، قالت القناة ذاتها إن الرحلة تم تنسيقها من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقبل نحو 3 أسابيع، حطّت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون، وعلى متنها مساعدات طبية، قالت السلطات في الإمارات إنها موجهة إلى الفلسطينيين.
لكن السلطة الفلسطينية، رفضت استقبال هذه المساعدات الطبية، لغياب التنسيق معها.
وبقيت المساعدات في عهدة الأمم المتحدة، علما بأن الطائرة لم تكن تحمل أي شعار.
ولم يصدر على الفور، أي تصريح من جانب السلطة الفلسطينية، حيال المساعدات الجديدة.
ولا تُقيم الإمارات علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، رغم التقارير العديدة عن وجود اتصالات غير معلنة بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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