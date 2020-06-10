الشيخ حمد بن خليفة يعزي بوفاة "شلح"

محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الثلاثاء، إن أمينها العام زياد النخالة، تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للتعزية بوفاة الأمين العام السابق للحركة رمضان شلّح.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأضاف البيان: "قدم سمو الأمير الوالد خلال الاتصال التعازي بوفاة فقيد فلسطين والأمة الدكتور رمضان عبد الله شلّح".

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وأعرب الشيخ حمد بن خليفة "عن مواساته للشعب الفلسطيني ولحركة الجهاد ولأسرة الفقيد الكبير رمضان شلح".

وتوفي شلّح، السبت، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض.

وبدأ شلح في مهامه، أمينا عاما للجهاد الإسلامي عام 1995، عقب اغتيال إسرائيل الأمين السابق فتحي الشقاقي، واستمر حتى 28 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث جرى انتخاب زياد النخالة لتولي الأمانة العامة للحركة، بعد أن حال المرض دون استمراره في موقعه.

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