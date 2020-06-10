(أزمة كورونا ) حجر منزلي وماذا بعد؟؟

جميعنا نعلم تحت ظل هذه الأزمة تغير الظروف والأحوال على مستوى الفرد والجماعات وللمجتمع بأكمله ايضاً وهذه فرصة وموعظة لمن اتّعظ بتغيير نفسه ومراجعة القصور التي بذاته وتجديد في علاقاته الأسريه والاجتماعيه ونحن نعلم ايضاً أن طبيعة الحجر المنزلي او بما يسمى حظر التجول ربما مُملّ للغايه لكن لا نركّز على (المشكله الرئيسيه) وهو الحجر بذاته بل نركز على ماذا سنفعل في وقت هذا الحجر وماذا سنُنجز وعلى ماذا سنقوم به نحتاج فقط الى أن نَفِيق ونُوقظ وعينا وثقافاتنا التي بدواخلنا ثم نُطلقها في قوانا الخارجيه كي نستعملها في رُقي أنفسنا ومجتمعاتنا نسلّط ضوء عقولنا بأفكارنا و افعالنا لننهض بأنفسنا ونُزهر بها و لا نرمي على أنفسنا بحصى (التذمّر أو اللوم ) فـ بالعكس كُن ممتّناً بما تهبه لك الحياه حتى ولو كانت نِعَمّاً صغيره جرّب ذات مرّة أن تستنشق الهواء بهدوء وعُمق يصل إلى رئتيك ثم احتفظ به لثوانٍ و أطلقه مرةً أُخرى وكرر ذلك مراراً ثم انظر لنفسك كيف اصبحت سترى الصفاء والسكون يغمرك والراحة تملأ قلبك وهذا لم يكن إلا مجرد هواء فما بالك بالنعم التي تحيط بك خلقنا الله سبحانه و أوجدنا في هذا الكون لِنُفكّر لنستشعر لِنرى ما يجول في ماحولنا خلقنا بقدرات وعقول لكنه لم يجعلنا (اعتماديين متواكلين) لِنلهو ونخوض في تجارب الحياه فالحُسُن ما حسّنه العقل والقُبح ما قبّحُه العقل هي صناعة ذاتية فاختر لنفسك بما تراه سواءً بالخير النافع أو بالشرّ المؤذي (نفسك عالم عجيب يتبدل كل لحظة ولا يستقر على حال تحب المرء فتراه ملكًا ثم تكرهه فتُبصره شيطاناً وما كان ملكًا ولا شيطانًا وما تبدل ولكن تبدلت حالة نفسك! وتكون في مسرّة فترى الدنيا ضاحكة ثم تراها وأنت في كدر باكية وما ضحكت الدنيا قط ولا بكت ولكن كنت أنت الضاحك الباكي ) علي الطنطاوي

بقلم: غدير العنزي