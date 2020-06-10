المحاماة شغف أو طمع !

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار و تجلّي الحقائق لتحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون ، و يُطلق على من يُمارس مهنة المحاماة محامي .

و كلمة محاماة كلمة أصيلة في اللغة العربية ، و هي مشتقة من فعل حمى ، فحماية المتهم و حقوقه الشرعية هي في صلب مهمة المحامي .

إذاً هي مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين في اقتضاء حقوقهم وفقاً للقوانين المتبعة في كافة المجالات ، و القيام بالتوعية القانونية للمواطنين فيما يتعلق بحقوقهم و واجباتهم ، و الدفاع عن حقوق الآخرين .

إن المحاماة مهنة يجب أن يكون شعارها الشرف و السرية ، فمن مقتضايتها الدفاع عن حقوق الآخرين ، لذا يجب على المحامي الحفاظ على أسرار موكله ، و الدفاع عن حقوقه بشرف وفقاً للقانون .

فالمحامي حامل لمسؤولية حق الدفاع عن أحد الأشخاص ، لهذا لابد أن يكون المحامي على قدر المسؤولية كي يكون ناجحاً في مهنته و قادراً على مواكبة جميع التطورات فيها ، خصوصاً أنها مهنة متجددة ، لذلك يجب أن يكون المحامي شخصاً مُمارساً لمهنته بشغف و رغبة كي يكون ناجحاً و متميزاً .

فمن قواعد السلوك المهني للمحاماة مزاولة المهنة وفقاً للأصول الشرعية و الأنظمة المرعية و الامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها وفقاً لما جاء في نص المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة .

اذاً ممارسة مهنة المحاماة بطمع و جشع ما هو إلا عمل مُنكر و مخل بأهم قواعد تلك المهنة النزيهه .

فكما قال الدكتور السنهوري : في المحاماة ” ليس مِن عمل المحامين قلب الثوابت او تظليل الحقائق .. فلا تُشْعِر بِالفخر كثيراً عندما توزّع الرَشاوَى لكسب القَضايا لأنك أصبحت مُجْرِماً بسبب مُجْرِم فأنت إذاً مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية .. فالقضية رابحة وَ ستكون أنت الخاسر .. ”

و كما قال أيضاً الدكتور السنهوري : ” المحاماة فن قبل أن تكون مهنة .. ليس المحامون محاميين كلهم بالضرورة ” .

كتبته

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القانونية جنان صالح

@jenan_sale72