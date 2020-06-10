شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحذر من إعلانات مضللة للكسب السريع تستغل اسم الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة التجارة من إعلان يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى قيام الوزارة ببدء تنفيذ برنامج استثماري للمواطنين من المنازل. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الإعلان غير صحيح ويقوم الحساب المروج له بتزوير الصور والمواقع الإخبارية والصحف السعودية وانتحال صفتها. وقالت الوزارة إنها أحالت الإعلان للجهات المعنية، محذرة من إغراءات الكسب السريع، مؤكدة على أهمية التحقق من مصدر المعلومة.

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