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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «التقاعد» بشأن جهات وساطة استثمارية «مزيفة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للتقاعد، أمس الثلاثاء، من التعامل مع أي جهات استثمارية تزعم حصولها على تزكيات وتوصيات خاصة من المؤسسة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن ما ورد فى الأخبار المزيفة والمتداولة حول هيئات وساطة استثمارية معتمدة من المؤسسة غير صحيح جملة وتفصيلا.
وشددت المؤسسة على ضرورة الاعتماد على بوابة المؤسسة وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية لمتابعة أخبار المؤسسة ونشاطاتها.
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