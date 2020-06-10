شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التزموا بهذا الأمر في «التموينات» للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة من خطورة الازدحام في محلات التموينات والتي قد تسبب في انتشار فيروس كورونا بسهولة في حالة وجود إصابة واحدة بين مرتادي محلات التموين.
وأهابت “الصحة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالجميع ترك مسافة مترين بين الشخص والآخرين للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
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