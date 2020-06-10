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تعليم القيادة فى زمن كورونا بالامارات.. الكمامة والفصل الجسدى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت القيادة العامة لشرطة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدة تدابير احترازية فيما يتعلق بعملية تدريب السائقين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع وفقا لصحيفة الرؤية الاماراتية.

 

وقال اللواء على عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة يأتي تنفيذ هذه الخطوة في إطار التزام القيادة العامة وهيئة الموارد العامة بضمان استمرارية الأعمال والعودة التدريجية للوضع الطبيعي والتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد وسعيا لتوفير أعلى معايير الصحة العامة والحفاظ على سلامة المتعاملين ومدربي القيادة على حد السواء.

 

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وأوضح أن التدابير تتمثل في تركيب حاجز شفاف يفصل بين السائقين والمدربين في سيارات مدارس تعليم القيادة البالغ عددها 40 مدرسة تقريبا موزعة في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى باقي اشتراطات السلامة العامة المعتمدة بما يحافظ على سلامة الطرفين ويسهل من عملية التواصل بينهما ويسهم في إعادة منظومة العمل المتكاملة إلى وضعها الطبيعي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لوضع صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس الأولويات.

 

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ولفت إلى أن هذه الخاصية ستتوفر أيضا في مركبات التدريب الثقيلة ومركبات التقييم في الوقت الذي تم فيه توفيرها أيضا في مركبات الفحص النهائي التابعة لإدارة ترخيص الآليات والسائقين تعزيزا لمفهوم الصحة والسلامة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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