شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد مخالفات في الاختبار التحصيلي.. «تقويم التعليم» تقرر إلغاء اختبارات المتجاوزين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة أثناء أداء الطلاب لاختبار التحصيلي “عن بُعد” في فترته الأولى، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الطلبة المتجاوزين، مؤكدة أنه ستُلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وستُرفع مخالفاتهم للجهات الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات أجريت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلبة بلغت 203 آلاف طالب وطالبة، وأن الطلاب تمكنوا من تثبيت منصة البرنامج وحمّلوا الاختبار التحصيلي بسهولة ويسر، مؤكدة أنها ستجري الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت الاختبار التحصيلي الحضوري لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد باستخدام نفس المنصة في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم.