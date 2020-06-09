شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاملة تقوم بأعمال «التزيين النسائي» بالمنطقة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة “الحدود الشمالية”، الثلاثاء، ضبط الجهات المختصة بالمنطقة لعاملة تقوم بأعمال التزيين النسائي.
وذكرت أمانة المنطقة أن البلدية النسائية الفرعية التابعة لها ضبطت العاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بعد قيامها بأعمال التزيين النسائي التي تُعتبر مخالفة للإجراءات الاحترازية الصادرة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للمسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940.
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