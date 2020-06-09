حائل.. ضبط شخص أساء لأبناء المنطقة الجنوبية عبر «تويتر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شخص في حائل تطاول وتجاوز في تغريداته المسيئة بحق أبناء المنطقة الجنوبية. وأوضح حساب “سناب الداخلية” أنه بعد متابعة ورصد حساب أحد الأشخاص يقوم بنشر تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية، وتحتوي التغريدات على عبارات تهدد اللُحمة الوطنية، وتثير النعرات وتطعن في الأعراض، وبناء على ما تم رصده، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال الأولية وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة حائل.

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