شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين تقلبات جوية بعدة مناطق، بمشيئة الله. وتشمل الحالة الجوية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد الى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة .

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