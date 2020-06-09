شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطعمة تساعدك على مواجهة كورونا .. ومأكولات يجب الامتناع عنها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أصبحت الفيتامينات والمعادن من الضروريات التي يجب على الإنسان تناولها في هذه الفترة التي يحاول فيها الجميع حماية نفسه من عدوى فيروس كورونا بتقوية مناعتهم، خاصة في الفترة الأخيرة.



وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى العالم، فيما توفى بسبب الفيروس أكثر من 402.867 حالة، بحسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية.

وهناك بعض الأطعمة البديلة للمكملات الغذائية والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، بحسب ما صرحت الدكتورة شيري أنسي استشاري التغذية العلاجية، لبوابة الأهرام.

1- فيتامين سي

يعد فيتامين سي من العناصر الأساسية لتقوية جهاز المناعة، إذا إنه بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، حيث إن له دورا كبيرا في تعزيز المناعة والوقاية من كورونا، نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التي تقاوم الفيروسات وتطرد الجراثيم من الجسم، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي بكثرة على فيتامين سي، وهي:

- الجوافة

تعتبر الجوافة من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين سي، وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.

- البرتقال

- الليمون

- الفراولة

- الكيوي

- اليوسفي

- البطيخ

كما أن هناك الكثير من الخضراوات التي تحتوي على فيتامين سي خاصة الخضراوات ذات اللون الأخضر الغامق، وهي:

- الفلفل بكل أنواعه

- البروكلي

- كل ما هو ذات ورقة أخضر مثل: "الجرجير، البقدونس، السبانخ، وغيرها"

2- الزنك

يساعد معدن الزنك في تقوية جهاز المناعة، حيث أظهرت الأبحاث أن الزنك يمكن أن يتداخل مع العملية الجزيئية التي تتسبب في بناء المخاط والبكتيريا داخل الممرات الأنفية، ومن خلال ذلك يكافح الفيروسات ويمنع تأثيرها.

ويتوفر الزنك في هذه الأطعمة:

- المكسرات واللب والفول السوداني

ويجب أخذ ما يعادل يوميا حفنة من المكسرات لأنها تساعد في رفع المناعة.

- المأكولات البحرية بكل أنواعها

- الترمس

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ويمكن تناول الترمس يوميا، وعليه عصير ليمون، وكمون، حيث إنها تعتبر وجبة متكاملة لرفع المناعة ومضادة للالتهابات والأكسدة.

3- الأوميجا 3

وتوجد الأوميجا 3 في هذه الأطعمة:

- الأسماك، خاصة الأسماك الدهنية.

- المكسرات

- الزيت الحار

- بذور الكتان

4- فيتامين "هـ"

ويوجد في زيت الزيتون، والزيت الحار.

أهمية البروتينات

كما أكدت الدكتورة شيري الأنسي، أنه لابد من تناول بروتينات بشكل يومي، سواء كانت بروتينات حيوانية كاللحوم والدجاج والأسماك والبيض، أو نباتية، كالفول والفاصوليا والترمس والعدس أو تناول طبق كشري فهو وجبة بروتينية متكاملة.

المأكولات الممنوعة:

هناك بعض المأكولات التي يجب الامتناع عنها لأنها تضعف المناعة، وهي:

1- السكريات البسيطة

تساعد السكريات البسيطة في تغذية الفيروسات، حيث إنه يعتبر جسما غريبا داخل الجسم فيتغذى على السكر، لذلك يجب الامتناع عنه نهائيا واستبداله بالعسل الأبيض، أو الفاكهة لأنها مفيدة جدا وتعطي سكرا طبيعيا للجسم.

2- الوجبات الدسمة.

3- الوجبات الجاهزة، والمقلية.

4- المواد الحافظة.

المشروبات

هناك بعض المشروبات التي تساعد في رفع المناعة ومهاجمة الفيروس، لأن الفيروس يهاجم في البداية الأنف والفم والحق، ويمكن في هذا الوقت القضاء عليه من خلال، وهذه المشروبات هي:

- المشروبات العشبية الساخن.

- الزنجبيل بالعسل

- الينسون النجمي

- الزعتر

هل اتباع رجيم خلال هذه الفترة يقلل المناعة؟

تؤكد استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض طرق الرجيم غير صحية، وهي التي تقلل السعرات الحرارية بشكل كبير مما يضعف المناعة، وهذا يجب الابتعاد عنه خلال هذه الفترة، أما إذا قام أي شخص باتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن كما هو مذكور والابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكر البسيطة سوف يقل جسمه بالتدريج دون أي نظام غير صحيح.