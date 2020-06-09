مظاهرات في مناطق سورية ضد "قسد".. فيديو

ونقلت وكالة "سانا"، عن مصادر أهلية تأكيدها:
"خروج أهالي قريتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي في مظاهرات ضد ممارسات مجموعات (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي، مطالبين بوقف انتهاكاتها التعسفية ضد الأهالي وبخروجها من المنطقة".
ولفتت المصادر إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى مناطق أخرى مثل سفيرة تحتاني، حيث قام الأهالي بقطع الطرقات الرئيسية في القريتين بالإطارات المشتعلة والحجارة.
بدورها نقلت صفحات سورية أن مظاهرات خرجت في مدينة الشدادي جنوب الحسكة ضد ما يسمى "قسد".
وبحسب الوكالة، "تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات (قسد) في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجاً على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها".
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