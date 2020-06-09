"أنصار الله": 34 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات شمالي اليمن

موسكو – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 21 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 11 غارة على صلب والجفرة في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، و10 غارات على مديرية صرواح غرب مأرب.
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محافظة صعدة الحدودية مع السعودية تعرضت هي الأخرى إلى قصف جوي، حيث نفذ التحالف 5 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، 4 غارات منها على منطقة مجازة شرقي باقم.
وشهدت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، غارتين جويتين شنهما التحالف على منطقتي المهاشمة في مديرية خب والشعف شرق الجوف، حسب "أنصار الله".
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