تركيا تجلي 120 من رعاياها في فلسطين وإسرائيل

تل أبيب/ الخليج 365

أجلت تركيا 120 شخصا من رعاياها العالقين في فلسطين وإسرائيل، بسبب توقف الرحلات الجوية، في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان في وداع الرعايا الأتراك في مطار بن غوريون بتل أبيب، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة التركية في إسرائيل، تولغا بوداك، وعدد آخر من مسؤولي السفارة.

وقال بوداك في تصريح للأناضول، إن السفارة التركية في تل أبيب أجلت سابقا في أبريل/ نيسان الماضي، 38 مواطنا تركيا، من عمال وسياح وطلاب.

وأضاف بأن رحلة الثلاثاء تعد الثانية من نوعها، وأنها تضم 120 مواطنا.

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من جانبها، بتول يشيل بهار، وهي إحدى المواطنات المشاركات في رحلة العودة، أفادت للأناضول أنها لم تتمكن من العودة إلى بلادها منذ 3 أشهر.

وأعربت عن بالغ سعادتها جراء إتاحة الفرصة أمامها للعودة، معربة عن بالغ شكرها للخطوط الجوية التركية وموظفي السفارة التركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة أطلقتها أنقرة في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين من الخارج.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أجلت نحو 70 ألفا من رعاياها العالقين في 114 دولة، نتيجة تداعيات كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.