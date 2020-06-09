إسرائيل تعتقل 6 متظاهرين احتجوا على مقتل "معاق" فلسطيني

زين خليل/الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 6 متظاهرين، إثر قمعها مظاهرة نظمت وسط مدينة القدس، تنديدًا بقتل الشرطة للشهيد إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب قناة "كان" الرسمية قالت الشرطة في بيان، إن قواتها العاملة بميدان "سفرا" اعتقلت 6 متظاهرين "خرقوا النظام وحاولوا وقف حركة القطار الخفيف".

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عشرات المحتجين المشاركين في المظاهرة رددوا هتافات بينها "أمير أوحانا (وزير الأمن الداخلي) قدم استقالتك.. دم الحلاق لن يذهب سدى".

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وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الفيديوهات التي توثق لحظة إطلاق الشرطة النار على الشهيد الفلسطيني.

ورفعوا لافتات كتب عليها "أفرجوا عن الفيديوهات" و"يطلقون النار على مرضى التوحد"، في إشارة لمرض كان يعاني منه الحلاق.

وفي 25 مايو/آيار الماضي، استشهد الحلاق (32 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

ورغم إقرار الشرطة الإسرائيلية، بقتل "الحلاق" دون مبرر، فإنها لم تعلن عن محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.