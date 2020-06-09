أردوغان: لن نسمح بتحويل إدلب إلى بيئة صراع مجددا

أنقرة/الخليج 365

الرئيس التركي:قوات النظام زادت استفزازاتها في الأيام الأخيرة، لكننا لن نسمح بتحويل إدلب إلى بيئة صراع مرة أخرى.

- نتابع عبر مؤسساتنا المعنية الوضع عن كثب في المنطقة، ونتخذ كافة التدابير اللازمة.

-تركيا ستزيل آفة الإرهاب من أجندتها بالكامل قريبًا جدًا بدعم من أشقائنا في المنطقة.



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة لن تسمح بتحويل إدلب السورية إلى بيئة صراع مجددا، رغم زيادة النظام من استفزازاته في الآونة الأخيرة.جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.



وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لم تسمح بزعزعة الهدوء الحاصل في إدلب عقب مذكرة التفاهم المبرمة بين أنقرة وموسكو في 5 مارس الماضي، لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "رغم أن قوات النظام زادت استفزازاتها في الأيام الأخيرة، إلا أننا لن نسمح بأن تتحول إدلب إلى بيئة صراع مرة أخرى".

وشدد على أن تركيا وعبر مؤسساتها المعنية تتابع الوضع عن كثب في المنطقة، وتتخذ كافة التدابير اللازمة.

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وتطرق أردوغان إلى ملف مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وأكد استمرار تركيا في عملياتها ضد المنظمة في شمالي العراق، حيث تتمركز هناك.

ولفت إلى أن تركيا تكافح هذه المنظمة الإرهابية الانفصالية منذ نحو 40 عاما، وأن البلاد تعيش عصرها الذهبي في مكافحتها حاليا.

وأكد أنه يتم تضييق الخناق على الإرهابيين عبر ملاحقتهم وتحييدهم، وذلك بالاستعانة بطائرات مسيرة مسلحة محلية الصنع.

وشدد على أن الكفاح ضد المنظمة سيستمر بكل حزم حتى تحييد آخر إرهابي.ولفت أردوغان إلى استهداف المنظمة لعمال أبرياء، الإثنين، شرقي تركيا، بعد الهجوم الغادر مؤخرا على عناصر فرق الوفاء للدعم الاجتماعي، الذين يتولون إيصال مساعدات للمواطنين، وأكد أن ذلك إنما يعكس مدى العجز الذي تعيشه المنظمة في الداخل والخارج.



وأضاف أردوغان: "تركيا ستزيل آفة الإرهاب من أجندتها بالكامل قريبًا جدًا بدعم من أشقائنا في المنطقة".

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