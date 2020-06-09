كورونا.. 35 وفاة في مصر و2 بموريتانيا

عواصم عربية/الخليج 365

أعلنت مصر، الثلاثاء، تسجيل 35 حالة وفاة بكورونا، فيما سجلت موريتانيا حالتين، ورصدت فلسطين إصابة 7 بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 35 وفاة، وألف و385 إصابة، إضافة إلى تعافي 411 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و829، منها ألف و306 وفيات، و9 آلاف و786 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة، و58 إصابة، إضافة إلى تعافي 20 حالة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و161، منها 61 وفاة، و139 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات، في بلدة جنوبي الخليل، بينهم 4 أطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 661، منها 5 وفيات، و559 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و271 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 411 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و581 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.