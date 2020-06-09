إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيات في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 3 فلسطينيات إثر قمعها تظاهرة نظمت وسط مدينة القدس، تنديدًا بقتل الشرطة للشهيد إياد الحلاق.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأنّ الشرطة قمعت التظاهرة، واعتدت على المشاركين بالضرب والدفع، قبل أن تعتقل الفلسطينيات الثلاث، حلا مرشود، ووجدان الغول، وزينة بربر.

وقبل قمع الشرطة للمتظاهرين، هتف عشرات المشاركين، ضد ما وصفوه بالجرائم الإسرائيلية، وآخرها قتل الحلاق.

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واستشهد الحلاق (32 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية في 25 مايو/ أيار الماضي قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

والإثنين، دعا تجمع "هم" إلى وقفة احتجاجية من ذوي الاحتياجات الخاصة على مقتل فلسطيني (إياد الحلاق) برصاص الشرطة الإسرائيلية، دون مبرر، بمدينة القدس الشرقية، الأسبوع الماضي.

تجمع "هم"، هو تجمع المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة بالقدس.

ورغم إقرار الشرطة الإسرائيلية، بقتل "الحلاق" دون مبرر، فإنها لم تعلن عن محاسبة المسؤولين عن عملية القتل هذه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.