"الهلال التركي" يوزع 450 سلة غذائية في 4 محافظات يمنية

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، 450 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة في 4 محافظات يمنية.

يأتي ذلك في إطار حملة توزيع 2250 سلة غذائية في 4 محافظات يمنية هي: عدن (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)، وحضرموت ومأرب (شرق)، بواقع 450 سلة في كل شهر، بحسب رئيس بعثة الهلال التركي في اليمن مصطفى آيدين.

وقال آيدين، للأناضول: "بعثة الهلال التركي وزعت اليوم 450 سلة غذائية على ذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع 100 سلة في محافظات عدن، وتعز، وحضرموت، و150 في مأرب، وبدعم من ميرسي يو إس إيه" (منظمة إغاثية غير حكومية في الولايات المتحدة)".

وأضاف: "سوف تستمر الحملة التي انطلقت في شهر مايو/ أيار، حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، في المحافظات ذاتها، وبنفس الكمية المحددة 450 سلة".

Advertisements

وتابع: "يأتي ذلك في إطار الحرص الذي يبديه الشعب والحكومة التركية لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررين من الحرب في مختلف المحافظات اليمنية".

وكانت الجمعية التركية، أطلقت في شهر رمضان المنصرم، 3 حملات خيرية تضمنت توزيع أكثر من 14 ألفا و500 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا وذوي الإعاقة في عدد من المحافظات.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.