كورونا.. 9 وفيات في الجزائر واثنتان بالمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب حالتين.



وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات، و117 إصابة، إضافة إلى تعافي 152 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و382، منها 724 وفاة، و6 آلاف و951 حالة تعاف.



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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة، و135 إصابة، إضافة إلى تعافي 85 حالة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و437، منها 724 وفاة، و7 آلاف و493 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و262 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 410 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و575 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.