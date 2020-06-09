تفجير عربة روسية بعبوة ناسفة في "عين العرب" السورية

موسكو/ الخليج 365
انفجرت عبوة ناسفة، تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في قضاء "عين العرب" شمالي سوريا.
وأفاد "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء، أن الانفجار وقع خلال قيام عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في دورية بقضاء عين العرب شمالي سوريا.
وأضاف البيان، أن أشخاص مجهولي الهوية حاولوا إعاقة عمل الدورية الروسية، مشيرا أن الانفجار وقع في نهاية مسار الدورية أثناء العودة.
وأشار إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات وأن جميع الجنود عادوا إلى قواعدهم بسلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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