أردوغان: أحفاد عمر المختار يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى ليبيا

أنقرة/الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أحفاد عمر المختار في ليبيا، يحاربون الإرهابيين الوافدين إلى بلادهم من كل حدب وصوب، وان تركيا ستواصل دعم نضالهم.جاء ذلك في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الرئاسية الثلاثاء.



وقال أردوغان: "سنقف إلى جانب إخوتنا الليبيين وليس الانقلابيين والإمبرياليين".

وأضاف: "سنواصل إحباط عشاق الانقلابات والمنظمات الإرهابية في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة أيضا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.