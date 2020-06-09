ضياع ما بين الشاطئين !

الساعه السادسه صباحا تحركت العباره من شواطئ جزيرة تنريف احدى جزر الكناري متجه الى جزيزة لابالما ,, على متنها عدد كبير من المسافرين اللذين يعلمون مسبقا بأنه بسبب الاحوال الجوية وحالة البحر قد تاخذ الرحله أطول من وقتها المعتاد ولكنهم أصرو على اكمال رحلتهم لضروريات مختلفه منها اعمالهم أو عودة الى مدنهم أو زيارة عاجله ,, و هكذا جلب كل راكب بداخله دوافعه الخاصه لاكمال الرحله كما تجلب الأمتعه فتنتقل الاسرار والنوايا بين البلدان مثلما تنتقل البضائع ,, انطلقت العباره تشق البحر بثبات و تمضي ساعات الصباح و ربان السفينه يلاحق الشمس ,, يبتعد اكثر عن اليابسه وتبتعد الشمس ايضا عن المشرق ويستمر اللحاق بها الى ينتهي بها الحال الى الغروب و يمد المساء سلطته على السماء و العباره مازلت تشق البحر بثبات و يزداد الملل والخوف على متن السفينه كلما اشتد الظلام ,, يبدأ الطاقم البحري بإعداد الناحيه الخلفيه للترفيه عن الركاب ,, أضيئت الانوار و الفرق الموسيقيه تسلحت بالالات والعزف لمحاربة الخوف والقلق و بدأ الطهاة ايضا باعداد الشواء وموائد العشاء ,, في حين ان العباره كانت تعلو فوق الموج وكأنها تصعد الى جبل نحو السماء وتعود مرة اخرى الى النزول وتتأرجح بين هبوط ونزول ,, يحاول الركاب تجاهل ذلك والاستمتاع بالموسيقى و روائح الشواء والرقص و شرب القهوه لكن في دواخلهم جميعا نفس الامنيه ان يمر هذا الوقت العصيب بسلام والوصول الى لابالما ,, لا هم لديهم الا الوصول لا يليهم شئ ولا اي مسكن ينسيهم الخوف والقلق والرغبه فقط في الوصول لم يكن احد ينتبه لصفاء السماء ليلا ولا لأبتسامات النجوم و لا لجاذبية البحر الداكن مساء لا وقت للتامل ,, هكذا مرت ساعات المساء الاولى وانتهى وقت الترفيه والصخب واطفأت الانوار ليعود الركاب الى غرفهم يحتضو ألحفتهم الدافئه بدعوات خافته الى تغمض الاجفان بينما الامواج المرتفعه لا جفن لها لتغفى ,, يواصل الطاقم البحري عمله بثبات يراقب البحر و بعضا من الركاب السهارى اللذين ما زالو في الساحه الخلفيه يتأملون السماء .

أنها الساعه الثامنه صباحا هنا على جزيرة لابالما توقفت العباره بعد أنتهاء رحلتها الطويله لتأخذ نفسا عميقا وتلقي بأحمالها على اليابسه ,, يتدافع الركاب فرحا للنزول وكأنه يوجد جائزة للاسرع نزولا ,, لا لوم عليهم فلم يكن الوصول سهلا ,, طريقا محمل بالخوف والقلق والرهبه لكنه برغم كل ذلك كان ممتعا !! نعم ممتعا لمن ادركو ذلك ,,نزل الركاب بداخلهم امتعه جديده تلك الامتعه التي نحصل عليها في طريق السفر وطريق الحياه نكتسبها مما حولنا ونحتفظ بها في انفسنا انها الذكريات ,, نزل كل راكب بذكرى جديده ولحظات سكنت في داخله ,, لم يدركو وهم على متن السفينه جمال اللحظات البسيطه استولى الخوف على اكبر مساحة بداخلهم ولم يتبقى مساحة لمشاعر الاستماع باللحظات ,, لم يكن القلق ليغير لهم من القدر شيئا هو فقط زيادة حمل على نفسهم وعلى السفينه و حرمهم من متعة استشعار لحظات السفر ,, هكذا هي رحلة الحياه يشغلنا القلق عن متعة الطريق و يحرمنا الخوف لذة المغامرة و نقسو على انفسنا بحمل كل ماهو ثقيل معنا في رحلتنا تاركين خلفنا مشاعرنا اللطيفه من استمتاع و فرح واستشعار اللحظات الجميله ,, وعند الوصول ندرك مؤخرا بأننا اضعنا انفسنا في الطريق ,, نؤجل سعادتنا لحين حصول الاشياء بينما كانت السعادة في كيفية الحصول .

في طريقك للسعادة لاتنسى أن تسعد

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وفي طريقك للراحه لا تنسى ان ترتاح

وفي طريقك للوصول لا تفقد نفسك .