شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على بدء تنفيذ مشروعات تطوير «المسجد النبوي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه صدرت الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين، على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية.

وأوضح السديس أن صدور الموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير في المسجد النبوي، من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات، يأتي ضمن ما توليه الحكومة اهتمامها ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان.

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها لشؤون المسجد النبوي تسعى من خلال كوادرها البشرية وأنظمة التقنية على تعزيز وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، لما سيكون له أكبر الأثر في نفوس أبناء العالم الإسلامي وزائري الحرمين الشريفين.