شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: عودة المواطنين من الخارج بـ «طريقة آمنة» تتطلب بعض الوقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية إن العودة الآمنة للمواطنين من الخارج تتطلب بعض الوقت، مؤكدةأن 47.500 من المواطنين الراغبين بالعودة وصلوا إلى أرض الوطن من 51 دولة عبر 250 رحلة طيران.

وكشفت وزارة الخارجية في تغريدات على حسابها بموقع “تويتر”، أن عدد المتقدمين من الراغبين بالعودة من الخارج، بلغ أكثر من 85 ألف مواطن ومواطنة، و أوضحت حرصها على أن تكون عودة المواطنين عودة آمنة إلى أرض الوطن بطريقة غير عشوائية.