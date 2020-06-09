تحميل ورابط مرور Examsoft للاختبار التحصيلي الفعلي 1441

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

تقوم منصة Examsoft باستقبال الطلاب والطالبات الذي يقومون بتأدية الاختبار التحصيلي الفعلي 1441 من منازلهم عن بعد اليوم الثلاثاء حيث قامت هيئة تقويم التعليم السعودية بطرح رابط لتحميل الاختبار.

حصول الطالب على كلمة المرور وتحميل الاختبار من منصة Examsoft:

كما يتم أيضا تفعيل الحصول على كلمة المرور التي تكون خاصة بذلك الاختبار التحصيلي فيما أوضحت هيئة تقويم التعليم السعودية بأن الطلاب يجب أن يقوموا بتحميل الاختبار التحصيلي وممكن أن يقوموا بأداء ذلك الاختبار ثم رفع الإجابات وذلك بعد إدخال كلمة المرور التي تم الحصول عليها.

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ويتم ذلك مثلما حدث في الاختبار التجريبي الذي تم منذ أسبوع ويمكن للطالب أو الطالبة الدخول على الرابط الخاص بمنصة Examsoft للحصول على كلمة المرور والتحميل عبر الرابط التالي:

https://examsoft.com/etec

وأوضحت هيئة تقويم التعليم السعودية بأنه سيتم انعقاد ذلك الامتحان للطلاب والطالبات الذين لا يمتلكون أجهزة حواسب ويكون ذلك في المقر الذي تم تجهيزه في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة.

ويبلغ عدد المقرات حوالي 102 مقر في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بدء من أمس الاثنين الموافق 16 شوال 1441 ويستمر حتى يوم 26 من شهر شوال الحالي 1441.

ويذكر بأنه قد تم تسجيل حوالي 247 ألف طالب وطالبة ضمن ذلك الاختبار التحصيلي الفعلي أمس في القسم الأدبي ويستمر اليوم في القسم العلمي والتابع لهيئة تقويم التعليم السعودية.