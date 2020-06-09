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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. كيف علقت روجينا على حالة أشرف زكي بعد العملية الجراحية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجهت الفنانة روچينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، رسالة إلى زوجها نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، بعد إجرائه عملية تركيب دعامتين في القلب.
ونشرت روچينا صورة تحمل كاريكاتير لزوجها أشرف زكي مدون عليه: «هايفضل قلبي متعبي بخير للناس ويفضل رمز في قلوبنا لحب الناس معاك في الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة، سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس».
وعلقت عليها قائلة: «الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرا جدا».
وكانت روچينا قد شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، أحمد زاهر، محمد علاء الدين ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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