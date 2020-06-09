شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش يلقى بنت الجيران ويرتبط بها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 نشر مصور فوتوغرافي صورة للمطرب الشعبي حسن شاكوش، مع فتاة في أحد الأماكن المفتوحة، معلناً خطوبته.

Advertisements وأنتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي، مع تعليق المصور عليها قائلاً "عملها وخطب بنت الجيران" . وهنأ عدد كبير من جمهور شاكوش على خطوبته، فيما لم يعلن ينشر حسن شاكوش عبر حسابه على "انستجرام" أى صورة من الخطوبة أو من جلسة التصوير

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