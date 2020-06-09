فتح باب التسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 في كلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.



ويشمل القبول حملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية – من خريجي العام الدراسي “1439-1440هـ” والعام الدراسي “1440 -1441هـ”.

ويتم فتح باب التسجيل للمتقدمين لإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحًا، على أن يقفل باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1441هـ الساعة 10 صباحًا، ولن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية على الرابط التالي ( من هنـــــــا).

ووضعت كلية الملك فهد عدة شروط للمتقدمين، وهي:

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• أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

• ألا يزيد عمره عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن “27” عامًا لجميع التخصصات؛ عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على “30” عامًا.

• أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

• أن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

ودعت المتقدمين إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأنه لن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة