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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي أكثر المدن جاهزية لتقنية الجيل الخامس إقليمياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
حلّت دبي في المركز 7 في مؤشر جاهزية المدن لتقنية الجيل الخامس G5، الذي قامت بإصداره مؤخراً شركة «بزنس فايبر» البريطانية وهي مورد لمعلومات الأعمال والتمويل والتكنولوجيا وضمت 15 من أكثر الوجهات شعبية حول العالم متقدمة على مدينة نيويورك وشنزين الصينية وشنغهاي وروما وبرشلونة وبانكوك وتصدرت المؤشر كل من سيئول ولوس أنجليس ولندن ولاس فيغاس وهونغ كونغ.
وأخذت الشركة في اعتبارها أشياء مثل متوسط تكلفة البيانات، وعدد مواقع wi-fi المجانية، وتغطية 5G.
ويتوقّع أن توفر شبكات الجيل الخامس مزيداً من السرعة والقدرة على دعم الاتصالات الكثيفة وتقدم خدمات سريعة وعلى درجة عالية من الموثوقية من أجل تطبيقات يكون للوقت فيها أهمية حاسمة.
وتهدف شبكات الجيل الخامس إلى إظهار مستوى عال من الأداء في سيناريوهات مختلفة مثل المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية وبؤر التوصيل داخل المباني والمناطق الريفية.
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