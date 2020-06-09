شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنشر رسائل توعوية بلغات أجنبية للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قطاعات وزارة الداخلية عبر منصة “تويتر” العديد من الرسائل التوعوية بعدد من اللغات الأجنبية كالاندونيسية والهندية والفلبينية والاردية، وذلك في إطار ما تبذله الوزارة بكافة قطاعاتها من جهود جبارة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتهدف الرسائل ذات اللغات المتعددة إلى توجيه المقيمين من الجنسيات المختلفة لاتباع التعليمات وعدم مخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للبروتوكولات المعتمدة من قبل الجهات المختصة لمواجهة الفايروس، كما توضح الرسائل مقدار الغرامة المترتبة على مخالفة عدم استخدام الكمامة الطبية او القماشية او ما يغطي الانف والفم أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.



