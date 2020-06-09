شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح شروط منح التصريح الطبي الطارئ وضوابط استخدامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق «توكلنا» شروط وضوابط التصريح الطبي الطارئ الذي تمت إضافته ضمن تصاريح وخصائص جديدة، للتسهيل على مستخدميه.

وقال التطبيق عبر حسابه في «تويتر»: «توكلنا» وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي يطلق خدمة «تصريح طبي طارئ»، التي تتيح للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة تتطلب نقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل، إذ يسمح التصريح بخروج فرد ومرافق معه عند الحاجة من مكان السكن إلى المنشأة الطبية.

وعن ضوابط التصريح الطبي الطارئ أوضح «توكلنا» أنه يستخدمه الأفراد أثناء فترة منع التجول في أماكن منع التجول الكلي أو الجزئي، ولا يوجد له حد يومي أو أسبوعي، وتبلغ مدته ساعة تبدأ من وقت الموافقة على الطلب، ولا توجد قيود جغرافية ولا يشترط تحديد منشأة.

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وأضاف «توكلنا» أن من شروط الموافقة على التصريح عدم وجود تصريح طبي طارئ آخر، وضرورة الوجود في مقر السكن عند الطلب.

وأوضح التطبيق أن البيانات المطلوبة هي تحديد هل مقدم الطلب هو المريض أم المرافق وإذا كان هو المريض يمكن إضافة شخص آخر كسائق أو مساعد على أن يكون شخصاً واحداً فقط تتم إضافته من قبل مقدم الطلب ويتم إدخال رقم هويته وتاريخ ميلاده، ويمكن طلب التصريح في أي وقت في فترة المنع فقط.

ويمكن إلغاء الطلب مرة واحدة باليوم وذلك خلال 15 دقيقة بعد بدء الطلب بشرط الوجود في مقر السكن وأنه لا يمكن إلغاؤه للمرة الثانية في اليوم نفسه.

ونبه التطبيق بأنه يجب تأكيد حضور المريض من قبل المنشأة الطبية مع العلم أن طالب التصريح الطبي الطارئ سواء كان هو المريض أو المرافق سيتم تعليق تصاريحه الأخرى التموينية أو المشي أو طبي طارئ جديد حتى يتم تأكيد حضور المريض للمنشأة الطبية وعند نهاية فترة التصريح سيتحول التصريح إلى حالة المنع «اللون الأحمر» ويجعل صاحب الطلب عرضة لتطبيق العقوبات النظامية في حال عدم الوجود في المنشأة الطبية.

وللعودة إلى السكن تتولى المنشأة الطبية منح تصريح لعودة المريض ومرافقه «إن وجد» إلى مقر السكن تحت مسمى «موعد طبي – عودة»