شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن موعد انتهاء تقديم طلبات مبادرة «نشاط توجيه المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للنقل أنه بإمكان الأفراد المتفرغين للعمل في تطبيقات نقل الركاب تقديم طلباتهم للاستفادة من مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات حتى 15 يونيو 2020م Advertisements وأضافت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن للمواطنين المتفرغين والراغبين في العمل في هذه المبادرة التقديم على الطلبات من خلال الرابط التالي (هنـــا الرابـــط).

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