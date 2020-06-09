شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات ضمن احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة أنه سيتم إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة على النحو التالي: – الواجهة البحرية Advertisements – الكورنيش الجنوبي – أبحر وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إغلاق الكورنيش يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من التجمعات، لمنع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق كورنيش جدة على مدار 24 ساعة للحد من التجمعات ضمن احترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.