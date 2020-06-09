شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 3 أشخاص ونفوق إبل حرقًا في تصادم 3 شاحنات بـ«السليل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين 3 شاحنات بالقرب من مدخل محافظة السليل.

وقع الحادث صباح اليوم الثلاثاء، حينما كانت إحدى الشاحنات المتعطلة تقف على جانب الطريق وتحمل على متنها 25 من الإبل، حيث اصطدمت بها شاحنة ديزل من الخلف، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتين وشاحنة أخرى محملة بالأعلاف حيث احترقت تمامًا، وأسفر الحادث عن وفاة سائق ناقلة الديزل وإصابة شخصين آخرين، فيما نفق 15 من الإبل.

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وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني والمرور بمحافظة السليل، الحادث فور تلقيها البلاغ، وتم إخماد النيران المشتعلة وإسعاف المصابين.