إيران مستعدة لتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة بعد موافقة السعودية

أكد رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان، أن الظروف باتت متاحة لنقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة لو أعلنت السلطات السعودية خلال الأيام القادمة، موافقتها استقبالهم.
وأشار رشيديان في كلمته خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق التابع لبعثة قائد الثورة الإسلامية إلى الحج ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية، إلى اقتراب موسم الحج لهذا العام، داعيا إلى تأسيس لجنة عليا بهدف مناقشة القضايا ذات الصلة.
وأوضح أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة المستجدات والقضايا المحتملة خلال موسم الحج القادم.
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