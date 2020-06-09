الإمارات تصدر طابعا تذكاريا في الذكرى الـ75 لتأسيس الجامعة العربية

وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات اتخذت هذا القرار تخليدا لهذه الخطوة التاريخية التي اتخذها الجيل المؤسس من القادة العرب لتطوير إطار مؤسسي يحكم العلاقات بين الدول العربية.

وأكدت أنه بهذه المناسبة المميزة أصدر "بريد الإمارات" 25 ألف طابع وألف مغلف لإصدار اليوم الأول، وتتوفر الطوابع التذكارية في مراكزه الرئيسية ومتجره الإلكتروني.

ونقلت الصحيفة على لسان عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة "بريد الإمارات"، أن ذكرى اليوبيل الماسي لتأسيس جامعة الدول العربية تشكل مناسبة هامة ترمز إلى بدء منظومة التعاون العربي المشترك، معبرا عن فخرهم في المجموعة بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال إصدار هذا الطابع الذي يوثق إنجازات جامعة الدول العربية في مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الطابع التذكاري يعد بمثابة تذكير بتاريخ الجامعة، ويسلط الضوء على أهمية مشروع "توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية" الذي يجمع جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث التاريخي الإقليمي.

ومنذ تأسيسها عام 1945، شهدت مسيرة جامعة الدول العربية استقلال الدول العربية عن الاستعمار، وانضمامها إلى عضويتها، التي تضم حاليا 22 دولة عربية.