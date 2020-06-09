شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: عمليات قصف واستهداف حوثى للمناطق السكنية فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصف متجدد واستهداف بالأسلحة المختلفة، شنته ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم /الثلاثاء/، على عدد من المناطق السكنية فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، ضمن خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى - حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية - أن ميليشيات الحوثى أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة، صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين فى منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.



ونقل عن مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا، صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين فى المنطقة.

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وبحسب المصادر، فإن الاستهداف كان بشكل هستيرى وعشوائى وتسبب بتعطيل أعمال المزارعين فى الأراضى الزراعية نتيجة الخوف والهلع.



كما كثفت الميليشيات الحوثية عمليات الاستهداف والقنص على الأحياء السكنية فى مديرية حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى منطقة الحمينية غرب حيس، قامت باستهداف وقنص المدنيين فى الأحياء السكنية فى منطقة بيت مغاري.



وقالت المصادر، إن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي، كما أنهم يعانون من صعوبة التنقل بين الأحياء فى المديرية نتيجة استمرار الحوثيين فى استهدافهم بشكل متعمد.



وتواصل ميليشيات الحوثى المدعومة إيرانيَّاً، مسلسل جرائمها الوحشية بحق أبناء محافظة الحديدة مخلفة آلاف القتلى والجرحى منذ بدء سريان الهدنة الأممية فى ديسمبر 2018.