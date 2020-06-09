شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فى حالات كورونا فى ليبيا بعد إعادة عالقين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا هذا الشهر وعزت السلطات الصحية أكبر تفش فى مدينة بجنوب البلاد لعودة ليبيين كانوا عالقين في الخارج.
وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض الأسبوع الماضي رصد أكثر من 90 حالة في مدينة سبها الجنوبية بعد مرور أسابيع لم تشهد فيها البلاد بأسرها سوى عشرات الحالات المؤكدة.
وحتى اليوم الثلاثاء أكدت ليبيا تسجيل 332 حالة إصابة بكوفيد-19، من بينها 142 في سبها وأغلب الحالات الباقية في الشمال الغربي.
وحذرت جهات صحية دولية ومحلية في ليبيا من المخاطر المرتفعة لأي موجة تفش للمرض في ليبيا التي قوضت فيها سنوات الحرب والفوضى النظام الصحي.
وأغلقت ليبيا حدودها في مارس لوقف انتشار المرض لكنها بدأت الشهر الماضي في ترتيب رحلات لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج دون حجر صحي للعائدين.
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