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فنلندا تعلن استئناف عمل سفارتها فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فنلندا، اليوم الثلاثاء، أن سفارتها في بغداد استأنفت عملها بعد تعليقه في 17 مارس الماضى، بسبب تفشي المستجد.

وأوضحت وزارة الخارجية الفنلندية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم - أن السفارة عادت إلى عملها في 9 يونيو، مشيرة إلى أن "الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في العراق تبقى معقدة أيضا".

وكانت فنلندا علقت عمل بعثتين دبلوماسيتين لها بسبب جائحة كورونا، إحداها في العراق، والثانية في ميانمار.

 

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