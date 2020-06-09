شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تعلن استئناف عمل سفارتها فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فنلندا، اليوم الثلاثاء، أن سفارتها في بغداد استأنفت عملها بعد تعليقه في 17 مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الخارجية الفنلندية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم - أن السفارة عادت إلى عملها في 9 يونيو، مشيرة إلى أن "الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في العراق تبقى معقدة أيضا".
وكانت فنلندا علقت عمل بعثتين دبلوماسيتين لها بسبب جائحة كورونا، إحداها في العراق، والثانية في ميانمار.
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