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سعد الحريرى الحريري يترأس اجتماعا لكتلة للمستقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس رئيس الوزراء البناناى السابق ​سعد الحريري​ ، عصر اليوم السبت ، في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل​ النيابية لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية.

 

وكان الحريري قد التقى المدير العام ل"​اوجيرو​" ​عماد كريدية​ والنائب السابق ​خالد زهرمان​ والعميد المتقاعد ​علي الشاعر​.

 

واستقبل سعد الحريرى، استقبل أمس الإثنين، السفير المصرى فى لبنان ياسر علوى لعرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

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ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء السابق سعد الحريرى على "تويتر"، أمس الاثنين، صورة للقائه بالسفير المصري لمناقشة الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين مصر ولبنان.

 

 

 

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